Dış cephe platformu 15. kattan yere çakıldı: 1 ölü, 1 yaralı Haberi

-ölen işçinin fotoğrafı



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun’da 17 katlı inşaatta dış cephe işi yapılırken işçilerin bulunduğu platform, halatının kopması sonucu 15. kattan zemine çakıldı. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı. Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de saat 09.30 sıralarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 katlı bir binanın dış cephe çalışması yapılırken işçilerin bulundukları platformun halatı koptu. Halatın kopması sonucu platform 15. kattan yere çakıldı. Platformda bulunan Yakup Göller ve Şener Yıldırım yaklaşık 50 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. 112 acil sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 2 işçiden Yakup Göller yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı. Durumu ağır olan diğer işçi Şener Yıldırım’ın ise tedavisi sürüyor. Hayatını kaydeden Yakup Göller’in ailesinin Van’da yaşadığı ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi. İnşaat sahipleri ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

