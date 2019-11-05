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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Diriliş Ertuğrul’un Süleyman Şah’ı Gökhan'a gurbetçilerden yoğun ilgi

Diriliş Ertuğrul’un Süleyman Şah’ı Gökhan'a gurbetçilerden yoğun ilgi

havalimanında karşılamadan görüntü

Kalaba Alabalık Gurbetçi At Çiftliği 

-röportaj
-detaylar

( FRANKFURT ) FRANKFURT

- Diriliş Ertuğrul dizisinin Süleyman Şah’ı Serdar Gökhan, Almanya’nın Frankfurt şehrinde gurbetçilerden yoğun ilgi gördü. Almanya’nın Frankfurt şehrine gelen Türk sinemasının efsane ismi ve Diriliş Ertuğrul dizisinin Süleyman Şah’ı Serdar Gökhan, yoğun ilgiyle karşılandı. Oyuncu Serdar Gökhan, Almanya’da farklı sektörlerde başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Türk iş adamı Yakup Ülker’in davetlisi olarak Frankfurt’a geldi. Gökhan’ın geleceğini duyan gurbetçi hayranları, Frankfurt Havalimanı'na koştu. Gurbetçiler Serdar Gökhan’a yoğun ilgi gösterdi. Gökhan’ı karşılayanlar arasında özel kostümleriyle dikkat çeken alpler de vardı. Frankfurt’a ilk kez geldiğini söyleyen Serdar Gökhan, gurbetçilerin kendisine gösterdiği ilgiden memnun olduğunu ifade etti.
Frankfurt caddelerini gezerken sık sık Türk vatandaşlarıyla karşılaşan Gökhan onlarla fotoğraf çektirdi. Bir Türk iş adamına ait restorana giden Gökhan, büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Sülayman Şah'ı canlandıran Serdar Gökhan’ın Frankfurt'a geldiğini duyanlar soluğu Türk restoranında aldı. Yüzlerce kilometre uzaktan gelen Türk vatandaşları Serdar Gökhan'ı yakından görme imkanı buldu. Süleyman Şah karakteriyle büyük bir başarıya imza atan Gökhan, hayranları tarafından hazırlanan fotoğrafları imzaladı. Almanya'da at çiftliğini ziyaret etti Serdar Gökhan Frankfurt gezisinde bir at çiftliğini de ziyaret etti. Burada yetiştirilen özel atlarla tek tek ilgilendi. Şehrin dışında bulunan at çiftliğinin Alman sahipleriyle uzun uzun sohbet eden ünlü sanatçı, atlar konusunda bilgi verdi. Gökhan, iki günlük Almanya programının ardından yurda döndü.
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