Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Direkte mahsur kalan leylek kurtarıldı - SİİRT

Direkte mahsur kalan leylek kurtarıldı - SİİRT

- Direkteki leylek yuvası - Ekiplerin direğe çıkması - Leylekten görüntü - Leyleğin ayağına dolanan ipin kesilmesiDirekte mahsur kalan leylek kurtarıldı - Siirt 'te yuva yaptığı elektrik direğinde ayağına dolanan ip dolayısıyla mahsur kalan leyleği Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri kurtardıSİİRT (AA) - Siirt 'in Kurtalan ilçesinde yuva yaptığı elektrik direğinde mahsur kalan leylek, kurtarıldı.Saipbeyli köyünde alçak gerilim hattının geçtiği elektrik direğinde yuva yapan bir leyleğin ayağına dolanan ip dolayısıyla mahsur kaldığını fark eden köylüler durumu Dicle Elektrik Dağıtım yetkililerine iletti.Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, enerjiyi kestikten sonra çıktıkları direkte leyleğin ayağına dolanan ipi çözdü.Ekipler, su ve yiyecek verdikleri leyleği daha sonra yeniden doğal yaşamına bıraktı.Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürü Naci Obut, her canlının yaşamının çok önemli olduğunu belirterek, leyleği kurtarmak için çalışanlarının çaba sarf ettiğini söyledi.

Mahsur Kaldı Elektrik Direği Leylek Yuvası Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı