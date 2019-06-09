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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
- Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı Haberi

- Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı Haberi

Mahsur kalan kedinin merdivenden inmesi

Elektrik Direği İpekyolu 

-Daha sonra bölgeden ayrılması

( VAN ) VAN

- Van merkez İpekyolu ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu İlçesi Halilağa Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik direğine çıkan kedinin inemediğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri,araç merdivenini dirğe uzayarak kedinin inmesi sağladılar. İtfaiye merdiveninden yavaş yavaş inen kedi bölgeden uzaklaşmasıyla ekipler, normale döndü. (EKİP-ŞAK-Y)
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