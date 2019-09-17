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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Direksiyonu kilitlenen otomobil park halindeki araca böyle çarptı

Direksiyonu kilitlenen otomobil park halindeki araca böyle çarptı

-güvenlik kamerası-

Çarpma Anı Kamera Güvenlik Kamerası Aktüel Direksiyon 

-otomobilin park halindeki araca çarpma anı
--aktüel-
-olay yerinden görüntü
-aracın çekilmesi
-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Dalaman ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Edinilen bilgiye göre; Mehmet Tornacı yönetimindeki 48 ABS 571 plakalı otomobil, direksiyonunun kilitlenmesi sonucu yolda park halindeki 48 E 4655 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile Tornacı’nın kullandığı otomobil alev aldı. İtfaiye ekipleri ve çevre esnafın hızlı müdahalesiyle araçta başlayan yangın büyümeden söndürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Tornacı’nın kullandığı otomobilin yolda park halindeki 48 E 4655 plakalı araca çarptığı görülüyor.
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