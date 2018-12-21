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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Direksiyonda fenalaşan sürücü dönerci dükkanına daldı

Direksiyonda fenalaşan sürücü dönerci dükkanına daldı

Dükkana giren otomobilden görüntü

Bild Kaldırımlar Emniyet Şeridi Direksiyon 

-Masa üzerinde yatan yaralıya 112 ekiplerinin müdahalesi
-Yaralının sedyeye konulması ve ambulansa taşınması
-Otomobilden ve dükkandan görüntü
-Dükkanın içinden görüntü
-Salim Gökçekli ile röp
-Kaza yerinden detaylar
-Aracın çekilmesi
-Dükkandan görüntü

( KARABÜK ) - Yoldan çıkan otomobil kaldırımı aşarak dükkana girdi KARABÜK

- Karabük’te otomobili ile seyir halinde bir sürücü direksiyonda rahatsızlanınca, yoldan çıkarak dönerci dükkanına girdi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinden Atatürk bulvarına 78 DB 453 plakalı otomobili ile seyreden Aydın Mermi, direksiyon başında rahatsızlanınca emniyet şeridini açarak kaldırım üzerinde bulunan bir dönerci dükkanına girdi. Bu sırada dükkanda hazırlık yapan iş yeri sahibi Salim Gökçekli, bir anda iş yerine giren otomobili görünce neye uğradığını şaşırdı. Kemoterapi gördüğü öğrenilen sürücü Mermi’ye ise yoldan geçmekte olan bir doktor müdahale ederek, araçtan çıkarttı. Kaldırım üzerindeki masaya yatırılan sürücü daha sonra olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen kaza nedeniyle şans eseri dükkanda müşteri olmadığını söyleyen iş yeri sahibi Salim Gökçekli, “Karşı şeritten geldi. Önce kaldırımlara vurarak ağacı söktükten sonra dükkana geldi. Müşteri yoktu Allah’tan. Maddi hasar var sadece” dedi.

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