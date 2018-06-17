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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpan araç şoförü hayatını kaybetti

Direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpan araç şoförü hayatını kaybetti

olay yerinden görüntüler

( BİTLİS ) BİTLİS

Trafik Kazası 


- Bitlis-Diyarbakır karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan Narlıdere mevkinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpan araç şoförü Hamdi İlvan hayatını kaybederken eşi Fatma İlvan ve oğlu Emre İlvan yaralandı. Kazada yaralanan Fatma İlvan ve Emre İlvan, bölgeye sevk edilen ambulans Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vanlı olan Hamdi İlvan, bayram dolayısıyla İzmir’de ikamet eden kardeşini ziyaret ettikten sonra Van’a gelirken Bitlis sınırları içerisinde trafik kazası geçirdiği belirtildi.
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