Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü soğuk hava deposuna böyle daldı

-olay yerinden görüntü

-tırdan görüntü

-hastanedeki yaralıdan görüntü



( BURSA ) BURSA



- Bursa'da direksiyon hakimiyeti kaybeden tır sürücüsü iş yerinin bahçesine girdi. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, kaza Ankara - Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa istikametine doğru seyir halinde olan Kadir K. yönetimindeki 16 DD 168 plakalı tır, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarparak savrulan tır, yol kenarında bulunan soğuk hava deposunun bahçesinde daldı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonrası hafif yaralanan tır şoförü Kadir K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

