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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı

olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-aracın görüntüsü
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halinde bulunan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldaki orta refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü Elif K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Kahramanmaraş'tan Hatay istikametine seyir eden Elif K. idaresindeki 46 AH 078 plakalı otomobil, Gaziantep'in Kırıkçalı Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak, orta refüje çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Elif K. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Elif K. olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yolda trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, yaralı sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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