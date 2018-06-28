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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobilini elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobilini elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Yaralılardan görüntü

Elektrik Direği Bild Direksiyon Trol 

-Kaza yapan araç

( KOCAELİ -ÖZEL-HD) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, 04.30 sularında Başiskele Karadenizliler Mahallesi Alsancak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre sebze ve meyve haline ürün almak için giden Mehmet Şükrü G., 41 ABB 470 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen araç içerisindeki Mehmet Şükrü G. ve Zana A.'yı ambulansa koydu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise kaza yapan araçta gerekli kontrolleri yaptı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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