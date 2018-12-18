Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobili ile kanala uçtu

-Kaza yapan araçtan detaylar

-İtfaiye ekiplerinin sualtı arama çalışmaları

-Genel detaylar

-fotoğraflar



( ESKİŞEHİR )- Suyun içinde ters dönen araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti- Bebeğin araçta olduğu bilgisi herkesi korkuttu ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada su içindeki araçta sıkışan sürücü hayatını kaybederken, şahsın çocuğunun araç içerisinde olma ihtimali yürekleri ağza getirdi. Edinilen bilgiye göre, olay Eskişehir-Sarıcakaya yolu 10’uncu kilometresinde meydana geldi. İddialara göre 26 KA 554 plakalı otomobil sürücüsü Tunca Kıran, Orta Mahalle çıkışında bulunan viraja geldiğinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Daha sonra Kıran’ın otomobili yoldan çıkarak önce su kenarında bulunan toprak istifinin bulunduğu tepeye çarptı, ardından takla atarak sulama kanalında uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık, Eskişehir İtfaiyesi ve polis ekiplerine bildirdi. Bu esnada Kıran’ı kanaldan çıkarmak için suya giren bazı kişiler de başarılı olamadı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, geniş güvenlik önlemi alarak çalışmalara başladı.

Eskişehir İtfaiyesi Sualtı Üstü Arama Kurtarma ekipleri, su içinde aracının içine sıkışan Tunca Kıran’ı 112 Acil Sağlık ekipleri koordinesiyle çıkardı. Daha sonra sağlık ekiplerinin nabzının durduğunu belirlediği Kıran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. ‘Bebeğin suda olma ihtimali korkuttu’ Ayrıca yaşamını yitiren Tunca Kıran’ın öğle saatlerinde bir arkadaşıyla konuştuğu ve aracıyla çocuğunu gezdirmeye çıkaracağı öğrenilmesi üzerine itfaiye ekipleri su içinde adeta seferber oldu. Suyun dört bir yanı kontrol edilerek bebeğin suda olma ihtimaline karşı kanal baştan sona tarandı. Bu esnada bebeğin annesinin yanında olduğunun öğrenilmesiyle adeta derin nefes alındı. Öte yandan hayatını kaybeden Tunca Kıran’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü.

