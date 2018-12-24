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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü güvenlik kulübesine daldı: 4 yaralı İzle

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü güvenlik kulübesine daldı: 4 yaralı İzle

Kaza yerinden amatör görüntüler

Hastane Trafik Kazası Amatör Direksiyon Irak 

-Ekiplerin çalışmalarından görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR - Balıkesir’de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Balıkesir merkezde 2. Sanayi kapısında gece yarısından sonra meydana kazada 10 EF 450 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu güvenlik kulübesine çarparak durdu. Kaza sonucu araçta bulunan Münacettin Göker, Cemile Göker, Bahriye Çırak ve ismi belirlemeyen kişi İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak, 112 ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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