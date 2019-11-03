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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçmaktan son anda kurtuldu Haberi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçmaktan son anda kurtuldu Haberi

kaza yerinden görüntüler

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-polis ekiplerinin çalışmasından görüntüler
-araçtan görüntüler
-aracın çekilmesinden görüntüler
-uzayan trafikten görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dere kenarındaki demirlere çarparak durabildi. Şans eseri kazada yaralanan yada ölen olmadı. Kaza Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Çekirge mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde işten çıkıp eve giden Derviş D. kontrolündeki 06 BEJ 258 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç dere kenarında bulunan demirlere çarparak durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü Derviş D.’yi ayakta tedavi ederken polis ekipleri olası bir kazanın yaşanmaması için trafiği kontrol altına aldı. Kontrollü sağlanan trafik aracın düştüğü erden kaldırılması sonucu trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (SRK -
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