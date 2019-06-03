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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dehşet saçtı...Yol kenarındakileri böyle ezdi İzle

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dehşet saçtı...Yol kenarındakileri böyle ezdi İzle

Kaza anı geniş çekim (güvenlik kamerası)

Güvenlik Kamerası Çekim Hanlı Ölümlü Direksiyon 

-Kaza anı yakın çekim (güvenlik kamerası)
-Kaza sonrası ambulans (güvenlik kamerası)
-Kazanın yaşandığı yol detay (Aktüel)
-Kazanın yaşandığı nokta detay (Aktüel)
-Fotoğraf(Hayatını kaybeden şahıs sağdaki adam)

( HATAY )- Hatay’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı- Hatay’da ölümlü kaza güvenlik kameraları tarafından görüntülendi HATAY

- Hatay’da, direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, yol kenarında bulunan 2 kişiye çarptı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Antakya-Reyhanlı Karayolu Narlıca mevkiinde meydana geldi. 31 TU 100 plakalı otomobilin sürücüsü A.D., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan kamyonetin tekerindeki arızayı gidermeye çalışan 2 kişiye çarptı. Kazada iki araç arasında sıkışan Mehmet Atay feci şekilde can verirken, M.C. ise ağır yaralandı. Ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan M.C.’nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kaza sonrası 31 TU 100 plakalı otomobilin sürücüsü A.D. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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