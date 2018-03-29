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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton bariyere çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton bariyere çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

- Trafik polislerinden görüntü

İlk Müdahale Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-- Çevre yolundan görüntü
-- Kaza yapan araçtan görüntü
-- Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent'te yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı. Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesinde saat 09.30 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Çevre Yolu’nda Keçiören'e seyir halinde olan 74 BK 085 plakalı otomobil, Bağlum köprüsü bağlantı yoluna girdi. Sürücü viraja girerken yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasında bulunan beton bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücü ve arka koltukta oturan bir vatandaşı yaptıkları ilk müdahaleden sonra Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırırken, aracın ön sağ koltuğunda oturan bir kişinin ise hayatını kaybettiğini belirledi. Trafik polisleri ise Çevre Yolu’ndan Bağlum köprüsüne bağlanan yolda trafiği bir süreliğine tek şeritten verdi. Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili araştırmaları sürüyor. (SFP-
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