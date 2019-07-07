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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı: 1'i bebek 3 yaralı İzle

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı: 1'i bebek 3 yaralı İzle

-Kazadan detay

Bebek Trafik Kazası Direksiyon 

--Diğer detaylar

( SİVAS )- Sivas'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 3 kişi yaralandı SİVAS

- Sivas'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza saat 08.30 sıralarında Sivas-Kayseri yolu kovalı kavşağında meydana geldi. Kavşakta dönüş yapan R.G idaresindeki 22 BH 558 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu araçta bulunan R.G , S.G ve M.G hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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