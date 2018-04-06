Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı... Kaza anı MOBESE kameralarına böyle yansıdı

-aracın refüje çarpması ve yan olarak sürüklenmesi

-aracın takla atarak yine dört teker üstüne düşmesi



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin takla attığı an, MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı İsmail Erez Bulvarı'nda meydana gelen olayda, kırmızı şıkta duramayan otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil refüje çarptıktan sonra bir süre sürüklendi ve ardından takla attı. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza ile ilgili işlem başlatıldığı öğrenildi.

