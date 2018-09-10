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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Direksiyon başında uyuyan sürücünün neden olduğu ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Direksiyon başında uyuyan sürücünün neden olduğu ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kamyonun güvenlik kamerası görüntüsünde yolun kenarındaki yayaya çarpması

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-Kamyonun sürücünün direksiyon başında uyuması ve kaza yapınca uyanması

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da direksiyon başında uyuyan kamyon sürücüsünün yolun kenarında yürüyen yayaya çarparak ölümüne sebep olduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 54. kilometresinde 4 gün önce sabah saat 06.50 sıralarında meydana geldi. Gürdal Tarhan idaresindeki 34 BET 392 plakalı kamyon ile Çarşamba'dan Ordu istikametine seyir ederken direksiyon bayında uyuya kaldı. Bu sırada kamyon yolun kenarından seyir etmeye başladı.
Bu sırada yolun kenarında yürüyen 72 yaşındaki Burhan Yazıcı, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anının kamyonun hem sürücünün uyumasını çeken hem de yayaya çarpma anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
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