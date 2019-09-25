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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Direksiyon başında sigara içenlere ceza yağdı

Direksiyon başında sigara içenlere ceza yağdı

ekiplerden görüntü

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-ceza yiyen vatandaşlardan görüntü
-detaylar

( SİVAS )- Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde özel araçlara yönelik sigara uygulaması yaptı SİVAS

- Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde özel araçlara yönelik sigara uygulaması yaptı. Direksiyon başında sigara içen sürücülere 153 TL idari para cezası uygulandı.Sivas’ta polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araç" uygulaması gerçekleştirildi.
Sivas İl emniyet Müdürlüğünce çok sayıda polisin katılımı ile şehrin farklı noktalarında yapılan uygulamada, sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi. Güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, direksiyon başında sürücünün sigara içtiğini tespit ederek araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen sürücülere 153 TL cezai işlem uyguladı.
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