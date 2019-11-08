Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü için dakikalarca uğraştılar

Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü için dakikalarca uğraştılar

Kadının direksiyon başında görüntüsü

İlk Müdahale Bild Direksiyon Trol 

-Cama çekiçle vurulması
-Kapıların açılması ve kadının dosyalarını istemesi
-Ambulansa gidişi
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR )- Otomobil kaldırıma çarparak durabildi, bir süre kendine gelemeyen sürücü aracın kelebek camı kırılarak dışarı çıkarıldı ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de direksiyon başında rahatsızlık geçiren sürücünün kullandığı otomobil kaldırıma çarparak durabildi. Bir süre kendine gelemeyen sürücü, aracın kelebek camı kırılarak dışarı çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre olay merkez Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 26 BAN 171 plakalı otomobil sürücüsü Mehtap Özbay Gülten (40), direksiyon başında fenalık geçirdi. Rahatsızlığın ardından önce orta refüjdeki ağaca çarpan buradan da kaldırıma çarparak durabilen araç sürücüsü baygın bir şekilde direksiyon başında kaldı. Bu esnada kaldırımda ve yolda kimsenin olmaması olası bir başka kazanın önüne geçerken, diğer sürücüler durumu ilgililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, bir süre sürücü Gülten’i aracın camına vurup seslenerek kendine getirmeye çalıştı. Uğraşlar sonuç vermeyince aracın sağ arka kapısının kelebek camı, balta yardımıyla itfaiye tarafından kontrollü bir şekilde kırıldı. Ardından sürücünün kapısı da açılırken Gülten sedyeye bindirilmek istendi. Hala kendine gelemeyen sürücü, sedyeye bindirileceği esnada aracında bulunan şeffaf dosya ve kalemliğini istedi. Dosyasını eline alan sürücü, sedyeye binmeden yürüyerek ambulansa gitti. Sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir süre aksayan trafik, aracın olay yerinden çekilmesinin ardından normale döndü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Ankarada Trafik Kazası: 2 Ağır YaralıAnkarada Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Otomobilde Basıldılar!Otomobilde Basıldılar!
Dönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet GetirdiDönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet Getirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı