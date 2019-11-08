Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü ağaca çarptı - ESKİŞEHİR
- Aracın içinde fenalık geçiren kadından görüntü - Kadının sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılması - Kapıları açmak için kırılan kelebek camından görüntü - Kadının ambulansa alınması ve ambulansın hastaneye hareket etmesi - Otomobilde kilitli kalan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de ağaca çarptığı otomobilinde kilitli kalan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Mehtap Özbay Gülten (40), Hoşnudiye Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken, direksiyon başında fenalaşması sonucu aracının kontrolünü kaybetti.Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, çarpma sonucu kapıları kilitlenen aracın camını kırarak Gülten'i bulunduğu yerden çıkardı.Gülten, sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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