Direksiyon başında kriz geçirdi - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntü - Kriz geçiren kişiye sağlık ekiplerinin müdahalesi - Kriz geçiren kişinin yanında bulunan kişinin olay anını anlatması - Kaza yapan araçtan görüntü - Esenyurt'tan Avcılar yönüne ilerleleyen Erşan Osman Bedi, direksiyon başında kriz geçirip ağaca çarparak ağır yaralandıİSTANBUL (AA) - Esenyurt'tan Avcılar yönüne ilerleleyen Erşan Osman Bedi, direksiyon başında kriz geçirip ağaca çarparak ağır yaralandı.D - 100 Karayolu'nda 34 RR 3807 plakalı otomobiliyle Avcılar'a giden 60 yaşındaki Bedi, Firüzköy mevkiinde fenalaştı.Yol kenarındaki ağaca çarpan Bedi ağır yaralanırken, aracıyla yan yola savruldu.Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bedi, hastaneye kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım