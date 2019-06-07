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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü otobüse arkadan çarparak hayatını kaybetti İzle

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü otobüse arkadan çarparak hayatını kaybetti İzle

kaza yerinden görüntü

Servis Otobüsü Kalp Krizi Kalp Masajı Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-sürücüye kalp masajı yapılması
-ambulansın gidişi
-görgü tanıkları ile röportaj
-ölen adamın fotoğrafı

( KOCAELİ )- Kaza sonrası kalbi duran sürücüye uzun süre kalp masajı yapıldı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 karayolunda direksiyon başında kalp krizi geçiren 69 yaşındaki sürücü, park halindeki otobüse arkadan çarparak hayatını kaybetti. Kaza 08.30 sıralarında İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle mevkii D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 41 ACR 774 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Yakup Çevik(69), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kriz sırasında sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, Yeni Mahalle mevkiinde durakta işçileri indiren bir Hikmet A. idaresindeki 41 P 0100 plakalı servis otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle büyük hasar gören otomobilin sürücüsü Çevik, araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin de yardımıyla araçtan çıkarılan sürücünün kalbinin durduğu tespit edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince uzun süre hayata döndürmek için kalp masajı yapılan sürücü, kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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