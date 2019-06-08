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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti Haberi

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti Haberi

olay yerinden detay

Polis Kalp Krizi Polis Ekipleri Direksiyon Çocuk Parkı 

-otomobilden detay
-polis ekiplerinin inceleme yapması

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da direksiyon başında kalp krizi geçirip, banklara çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Elazığ-Malatya yolu Karayolu Lojmanları önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin K. idaresindeki 23 BR 026 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsü kalp krizi geçirdi. Bu sırada otomobil önce kaldırıma çıktı ardından çocuk parkında bulunan banklara çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçiren sürücü kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde polis inceleme yaptı.
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