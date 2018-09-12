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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Direksiyon başında fenalaşan sürücünün kaza anı kamerada

Direksiyon başında fenalaşan sürücünün kaza anı kamerada

Kaza anından görüntü

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kaza sonrası görüntü
-olay yerinden detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Direksiyon başında fenalaşan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu İSTANBUL

- İstanbul’da direksiyon başında fenalaşan sürücü başka bir araca çarparak durdu. Kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücü vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılırken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Şişli Akar Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 34 UB 4212 plakalı otomobiliyle Akar Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hasan Kıran isimli sürücü bir anda fenalaşarak başka bir araca çarptı. Kazanın ardından sürücü Hasan Kıran’ın şoför mahallinde fenalık geçirdiğini gören vatandaşlar yardıma koştu. Bir yandan sağlık ve polis ekiplerini arayarak durum bildirilirken, diğer yandan da vatandaşlar fenalık geçiren sürücüyü araçtan indirerek hava almasını sağladı. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanması diye önlem alırken, sağlık ekipleri ise fenalaşan sürücüyü alarak müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Hasan Kıran ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan yapılan çalışmaların ardından kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafikte yaşanan yoğunluk normale döndü.
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