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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Direksiyon başında fenalaşan sürücü cam kırılarak kurtarıldı - ADANA İzle

Direksiyon başında fenalaşan sürücü cam kırılarak kurtarıldı - ADANA İzle

- Olay yerindeki kamyonetten görüntü - Polisin kamyoneti götürmesi - Kırık camdan görüntü - Vatandaş ile röportajDireksiyon başında fenalaşan sürücü cam kırılarak kurtarıldı - Adana 'da seyir halindeki kamyonetinde baygınlık geçiren sürücü, aracın camı kırılarak kurtarıldı - Kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü, hastaneye kaldırıldıADANA (AA) - Adana 'da seyir halindeki kamyonetinde fenalaşınca baygınlık geçiren sürücü, aracın camı kırılarak kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'nde bir kamyonetin düzensiz şekilde park edildiğini ve sürücüsünün hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Seyir halindeki kamyonetinde fenalaşınca baygınlık geçirdiği anlaşılan sürücünün ikazlara tepki vermemesi üzerine ekipler, aracın camını kırarak kapıyı açtı.Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Gümüş (36), ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Burada ilk müdahalesi yapılan Gümüş'ün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirlendi.Sürücünün hastaneye kaldırılmasının ardından kamyonet, polis ekipleri tarafından Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

İlk Müdahale Kalp Krizi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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