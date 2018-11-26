Direksiyon başında baygınlık geçirdi - DİYARBAKIR Haberi
- Sürücünün çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılması - Yere yatırılan sürücüye vatandaşların müdahalesi - Sağlık ekiplerinin müdahalesi - Ambulansın olay yerinden ayrılmasıDireksiyon başında baygınlık geçirdiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da seyir halindeyken direksiyon başında baygınlık geçiren sürücünün yardımına çevredekiler koştu.Elazığ Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken fenalaşan Cahit Çiçek, aracını yolun ortasında durdurdu.Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine sürücü Çiçek, araçtan çıkarıldı.Aracı yol kenarına çekilen Çiçek, çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Çiçek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.