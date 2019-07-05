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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Direkli Mağarası'nda kazılar başladı - KAHRAMANMARAŞ

Direkli Mağarası'nda kazılar başladı - KAHRAMANMARAŞ

- Direkli Mağarası'nda kazılar başladı - Kazı alanından detay - Kazı çalışması yapanlardan detay - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Cevdet Merih Erek ile röportajDirekli Mağarası'nda kazılar başladı - Kahramanmaraş 'ta 12 yıldır devam Direkli Mağarası'nda 13. sezonu başlayan kazılar ağustos ayına kadar sürecekKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta 12 yıldır devam Direkli Mağarası'ndaki kazıların bu yılki bölümü başladı.
Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Döngel Mahallesi'ndeki Direkli Mağarası'nda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Cevdet Merih Erek'in girişimiyle 2007'de başlayan kazıların bu yılki bölümüne, üniversite öğrencileri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri katılıyor.Erek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustos ayı sonunda bitecek 13. sezon kazılarına başladıklarını söyledi.

Direkli Mağarası'nda 13 yıldır arkeolojik kazılara devam ettiklerini dile getiren Erek, yaptıkları bilimsel çalışmaların yıl boyunca üniversitelerin laboratuvarlarında sürdüğünü aktardı.Kazılarda çıkan kalıntıların, özellikle Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümünde incelemesinin sürdüğünü anlatan Erek, "2015'te çıkan bir mezar direğimizin üzerindeki çalışmalarımızın sonucunda çıkan hayvan kemiklerinin antik DNA'sında, Yakın Doğu, Orta Anadolu ve Kafkaslar gibi benzerliklerin karşılaştırılması söz konusu olabilecek." dedi.
Erek, yıllar süren kazı çalışmalarında bugüne kadar önemli bilimsel bulguların tespit edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:"Özellikle geçen yıl tespit edilen Kafkas kökenli bir geyik türünün bölgede avlanarak Direkli Mağarası'nda yenmiş olması, ya da yiyecek olarak tüketilmiş olması bölgeler arasındaki karşılaştırma açısından, insan hareketliliği açısından önemli bir göstergeydi. Geçen seneki bulgular üzerinde bu yılki kazılarımızı devam ettiriyoruz. Özellikle yuvarlak taş yapılar içerisinde ele geçirilen hayvan kemiklerinin, ayı ve sansar kafa tası dışında hiçbir vücut üyesi olmaması burada özellikli tinsel anlamda bir yapılanmaya başlanıldığını gösteriyor."İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı da, Kahramanmaraş 'taki Domuztepe Höyüğü, Direkli Mağarası, Karahöyük, Keçe Mağara ve Temurağa kazılarının tarihe, kültüre ve bilime ışık tuttuğunu söyledi.

Arkeolojik Kazı Laboratuvar Arkeoloji Benzerlik Öğrenciler 

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