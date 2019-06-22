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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü

olay yeri detaylar

( BURSA )- Direğe çarpıp ortadan ikiye ayrılan otomobildeki iki kişi feci şekilde can verdi BURSA

Elektrik Direği Bild Aşırı Hız Sağlık Ekipleri Trol 


- Bursa'nın İnegöl ilçesin'de elektrik direğine çarpıp ortadan 2 ye bölünen araçtaki 2 kişi feci şekilde can verdi. Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa - Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 Y 6746 plakalı şahin otomobil, Bursa'dan Ankara istikametine giderken aşırı hız sebebiyle kontrolden çıktı. Hikmet Şahin Köprülü Kavşağına gelmeden orta refüjdeki elektrik direğine çarpan otomobil ortadan ikiye bölündü. Otomobilin yarısı Ankara gidiş istikametinde kalırken,değer yarısı geliş istikametine uçtu. Araç içerisinden fırlayan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi olay yerinde can verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından kimliği henüz belirlenemeyen iki kişininde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ediyor. (SB-UGR-
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