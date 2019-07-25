Diplomatın vurulduğu sitede sessizlik hakim Haberi

-detay



( ANKARA ) ANKARA



- Belarus Büyükelçiliğinde görevli müsteşarın silahlı saldırıda bulunulduğu sitede sessizlik hakimdi. Saldırıyı gerçekleşytirdikten sonra hayatına son veren emekli albay Mehmet Albay'ın ailesinin evlerinden ayrıldığı öğrenildi. Ankara’nın Çankaya ilçesinde Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev’e silahlı saldırıda bulunan emekli albay Mehmet Bayram, olayın ardından aynı tabanca ile intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Bugün ise Mehmet Bayramın ailesinin evi terk ettiği öğrenildi. Olay yerinde ise güvenlik önlemleri arttırılırken sessizlik hakimdi. Volkan Çalışkan yan sitenin görevlisi,” Biz sadece silah seslerini duyduk çıktığımızda Müsteşar yaralıydı. Ateş ettiğini görmedik. Ama sesleri duyduk. Polis ekipleri geldi olay yerine. Binanın içersinde ateş edilmiş zaten. Yaklaşık 10 14 el ateş sesi duyduk. Aralarında husumet yoktu bildiğimiz kadarıyla. Sadece çocuğundan rahatsız olduğunu duyduk daha sonrasında. İntihar eden Albayın daha öncesinde birkaç defa vukaatı olmuş zaten” şeklinde konuştu.



