Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Diplomatın vurulduğu sitede sessizlik hakim

Diplomatın vurulduğu sitede sessizlik hakim

röportaj

İntihar Polis Silahlı Saldırı Emekli Albay Saldırı 

-detay

( ANKARA ) ANKARA

- Belarus Büyükelçiliğinde görevli müsteşarın silahlı saldırıda bulunulduğu sitede sessizlik hakimdi. Saldırıyı gerçekleşytirdikten sonra hayatına son veren emekli albay Mehmet Albay'ın ailesinin evlerinden ayrıldığı öğrenildi. Ankara’nın Çankaya ilçesinde Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev’e silahlı saldırıda bulunan emekli albay Mehmet Bayram, olayın ardından aynı tabanca ile intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Bugün ise Mehmet Bayramın ailesinin evi terk ettiği öğrenildi. Olay yerinde ise güvenlik önlemleri arttırılırken sessizlik hakimdi. Volkan Çalışkan yan sitenin görevlisi,” Biz sadece silah seslerini duyduk çıktığımızda Müsteşar yaralıydı. Ateş ettiğini görmedik. Ama sesleri duyduk. Polis ekipleri geldi olay yerine. Binanın içersinde ateş edilmiş zaten. Yaklaşık 10 14 el ateş sesi duyduk. Aralarında husumet yoktu bildiğimiz kadarıyla. Sadece çocuğundan rahatsız olduğunu duyduk daha sonrasında. İntihar eden Albayın daha öncesinde birkaç defa vukaatı olmuş zaten” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Boşandığı eşini sokakta öldürüp intihar ettiBoşandığı eşini sokakta öldürüp intihar etti
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı