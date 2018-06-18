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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dinlenmek için uzadığı kamyonun altında ezilerek ağır yaralandı İzle

Dinlenmek için uzadığı kamyonun altında ezilerek ağır yaralandı İzle

Hastaneye getirilen yaralı Suriyeli işçi

İlk Müdahale Eziler Gesi 

-Sedyede taşınması

( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Üzerinden kamyon geçen Suriyeli işçi ağır yaralandı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir işçi, tarlada çalıştığı sırada dinlenmek için uzadığı kamyonun altında ezilerek ağır yaralandı. Şanlıurfa’nın Siverek ilçe kırsalında yaşandı. Tarlada saman yükleme işinde hamal olarak çalışan Suriyeli işçi Hüseyin A. (28), iddiaya göre dinlenmek için kamyonun altında uzandı. Bir süre kamyonun gölgesinde uzanan Hüseyin A. yorgunluktan uyudu. Bu sırada kamyonu ileri almak isteyen ismi öğrenilemeyen sürücü işçinin üzerinden geçti. Kamyonun altına ezilerek ağır yaralanan işçi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan işçi, daha sonra Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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