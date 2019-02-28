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28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dinlenme tesisine silahlı saldırı

Dinlenme tesisine silahlı saldırı

Güvenlik kamerası görüntüsü

Akalan Silahlı Saldırı Tutuklama İstemi Pompalı Tüfek Saldırı 

-Garson ve işyeri sahibi ile röp
-Olay yerinden genel detay görüntü

( KARABÜK )- Saldırganlar kamerada KARABÜK

- Karabük-Bartın yolu üzerinde bulunan özel bir işletmeye gece saatlerinde pompalı tüfekle ateş açan 1 kişi ve olaya azmettirdiği iddia edilen iki kişi yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. Olay Cumartesi günü gece saat 00.30 sıralarında Karabük-Bartın yolu üzerinde bulunan özel bir işletmede gerçekleşti. İddiaya göre 3 kişinin bulunduğu otomobil mekanı karşıdan gören bir noktaya geldi. Araçtan inen E.C. (22) isimli şahıs beraberinde getirdiği pompalı tüfekle işletmenin önüne gelerek ateş açtı. Azmettirici olduğu iddia edilen M.Ö (36) ise mekanın önüne gelerek tehdit ve hakaret ettikten sonra beraberinde E.C. ile birlikte M.D. (50) isimli şahıs idaresindeki otomobile binerek olay yerinden uzaklaştılar. İçeride çok sayıda müşterinin de bulunduğu işletmenin bazı camları kırılırken duvarlarda ise saçma delikleri açıldı. Olayda şans eseri kimse yara almazken, E.C., M.Ö. ve M.D. isimli şüpheliler nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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