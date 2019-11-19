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19 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Dini nikahla birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçaklanan kişi yaralandı - ADANA Haberi

Dini nikahla birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçaklanan kişi yaralandı - ADANA Haberi

- Yaralı Celal S'in evde güçlükle yürümesi - Celal S'in açıklamaları Adana 'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçaklanan kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadın tarafından darbedilen ve bıçaklanan kişi yaralandı.İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde oturan Celal S. (65) ile dini nikahla birlikte yaşadığı Rahime B. (80) arasında kapı çarpma konusu nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Rahime B, önce sopayla Celal S'yi darbetti, sonra bıçakla başından yaraladı.112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Celal S, tedavisinin ardından taburcu edildi.Celal S'nin şikayetçi olmadığı Rahime B, savcılık kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Avcılık Irak 

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