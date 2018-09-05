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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dini duyguları istismar iddiası - BARTIN

Dini duyguları istismar iddiası - BARTIN

- Şüphelinin evinden çıkan malzemelerden görüntü Bartın ’da dini duyguları istismar iddiası - Vatandaşların dini duygularını istismar ettiği ileri sürülen emekli imam gözaltına alındıBARTIN (AA) - Bartın ’da kişilerin dini duygularını istismar ettiği ileri sürülen emekli imam gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, kişilerin dini duygularını istismar ederek maddi kazanç sağladığı iddia edilen emekli imam S.A’yı takibe aldı.Ekipler S.A’nın, merkeze bağlı Hıdırlar köyündeki evine yapılan operasyonda, çok sayıda yazılmış muska, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 19 adet değişik boylarda ve ebatlarda bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirdi.S.A’ya "tekke ve zaviyelerle türbedarlık ile birtakım unvanların men ve ilgasına muhalefet" ve “ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet" suçlarından cezai işlem uygulandı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adli Kontrol Jandarma Tekke ve Zaviyeler Emekli İmam Muhalefet 

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