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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Dinek Dağı'nın eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi

Dinek Dağı'nın eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi

drone görüntüsü

Güzergah Kullar Kar Yağışı 

-Çiftetelli oynayan gençler
-Kar topu oynarken görüntü
-Salıncakta sallanırken görüntü
-Detaylar

( KIRIKKALE -ÖZEL-DRONE) KIRIKKALE

- Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Kırıkkale’deki Dinek Dağı’nda kar yağışı ile birlikte oluşan eşsiz manzara, drone ile havadan görüntülendi.43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale’de bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle Dinek Dağı beyaz örtüyle kaplandı. Bin 747 rakımlı dağda oluşan kar manzarası, drone ile havadan görüntülendi. Kent genelinde, korona virüsü önlemleri nedeniyle eğlence mekanları ile kafelerin geçici süre ile kapanmasının ardından sosyal aktivite arayışına çıkan gençler de, Dinek'teki kar yağışının keyfini çiftetelli oynayarak çıkardı. Bazıları ise kar manzarasına karşı 7 metrelik salıncakta sallanarak vakit geçirdi.Kar yağışının tadını çıkarttıklarını ifade eden Öznur Özyurt, “Biz de işte okullar tatil olduğu için kafeler ve iş yerleri kapalı olduğu için buraya geldik. Karın tadını çıkartalım dedik. Salıncakta sallandık kar oynadık. Oyun havamızı oynadık” dedi.

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