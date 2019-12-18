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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dinar ilçesi yakınlarında otobüs kamyona arkadan çarptı: 10 yaralı Video

Dinar ilçesi yakınlarında otobüs kamyona arkadan çarptı: 10 yaralı Video

-KAZA YERİNDEN OTOBÜSTEN VE KAMYONDAN GÖRÜNTÜLER

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Tur Otobüsü Yolcu Otobüsü Otobüs Şoförü Sağlık Ekipleri Kamyon Şoförü 


- Gece saat 01.30 sıralarında Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada bir tur şirketine ait 50 DK 732 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyretmekte olan çimento yüklü kamyona çarptı. Meydana gelen kazada çimento yüklü kamyon şarampole devrildi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan çimento yüklü kamyona Dinar kavşağı yakınlarında özel şirkete ait tur otobüsü arkadan çarptı. Kazada otobüs muavini ağır yaralanırken diğer yaralılar otobüs şoförü, yolcular ve yaralı kamyon şoförü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dinar ve Sandıklı Devlet Hastanesine götürüldüler. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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