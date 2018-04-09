Dinamit imhası sırasında şehit olan Uzman Çavuş Serdal Güneş'in cenazesi memleketine gönderildi - ERZURUM
- Hava Meydan Komutanlığında Şehit Serdal Güneş için düzenlenen törenden görüntüler - Askeri uçağın alana gelişi - Tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehidin cenazesi - Özgeçmiş ve duanın okunması - Naaşın uçağa konulması ERZURUM - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan dinamitlerin imhası sırasında şehit olan Uzman Çavuş Serdal Güneş'in cenazesi düzenlenen tören,in ardından memleketi Niğde'ye gönderildi.