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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dinamit imhası sırasında şehit olan Uzman Çavuş Serdal Güneş'in cenazesi memleketine gönderildi - ERZURUM

Dinamit imhası sırasında şehit olan Uzman Çavuş Serdal Güneş'in cenazesi memleketine gönderildi - ERZURUM

- Hava Meydan Komutanlığında Şehit Serdal Güneş için düzenlenen törenden görüntüler - Askeri uçağın alana gelişi - Tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehidin cenazesi - Özgeçmiş ve duanın okunması - Naaşın uçağa konulması ERZURUM - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan dinamitlerin imhası sırasında şehit olan Uzman Çavuş Serdal Güneş'in cenazesi düzenlenen tören,in ardından memleketi Niğde'ye gönderildi.

Şehit Dinamit Cenaze Çağa 

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