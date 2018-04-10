Dinamit imhası sırasında şehit düşen uzman çavuş toprağa verildi - NİĞDE Haberi
- Şehidin naaşının camiye getirilişi - Şehidin naaşının avluya konulması - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün aileye taziyelerini iletmesi - Cenaze namazının kılınması - Şehidin öz geçmişinin okunması - Şehidin naaşının cenaze arabasına konulmasıDinamit imhası sırasında şehit düşen uzman çavuş toprağa verildi - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dinamitlerin imhası sırasında şehit olan Uzman Çavuş Güneş'in cenazesi, memleketi Niğde 'de defnedildi - Cenaze törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü de katıldıNİĞDE (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, dinamitlerin imhası sırasında şehit düşen Uzman Çavuş Serdal Güneş'in cenazesi, Niğde 'de toprağa verildi. Şehit Güneş'in (38) cenazesi ,Merkez Suat Baykal Caddesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, tören öncesi şehidin annesi Nadiye ve eşi Sevilay Güneş'e taziyelerini iletti.Törende, şehidin özgeçmişi okundu ve dua edildi. Şehidin naaşı, İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Niğde Şehitliğinde defnedildi.Törene şehidin annesi Nadiye, eşi Sevilay, 9 yaşındaki kızı Buğlem, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu ve Erdoğan Özegen, Belediye Başkanı Rifat Özkan, İl Jandarma Garnizon Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kemaliye ilçesinde dün dinamitlerin imhası sırasında Uzman Çavuş Serdal Güneş şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.