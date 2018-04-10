Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Dinamit imhası sırasında şehit düşen uzman çavuş toprağa verildi - NİĞDE Haberi

Dinamit imhası sırasında şehit düşen uzman çavuş toprağa verildi - NİĞDE Haberi

- Şehidin naaşının camiye getirilişi - Şehidin naaşının avluya konulması - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün aileye taziyelerini iletmesi - Cenaze namazının kılınması - Şehidin öz geçmişinin okunması - Şehidin naaşının cenaze arabasına konulmasıDinamit imhası sırasında şehit düşen uzman çavuş toprağa verildi - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dinamitlerin imhası sırasında şehit olan Uzman Çavuş Güneş'in cenazesi, memleketi Niğde 'de defnedildi - Cenaze törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü de katıldıNİĞDE (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, dinamitlerin imhası sırasında şehit düşen Uzman Çavuş Serdal Güneş'in cenazesi, Niğde 'de toprağa verildi.
Şehit Güneş'in (38) cenazesi ,Merkez Suat Baykal Caddesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, tören öncesi şehidin annesi Nadiye ve eşi Sevilay Güneş'e taziyelerini iletti.Törende, şehidin özgeçmişi okundu ve dua edildi. Şehidin naaşı, İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Niğde Şehitliğinde defnedildi.Törene şehidin annesi Nadiye, eşi Sevilay, 9 yaşındaki kızı Buğlem, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu ve Erdoğan Özegen, Belediye Başkanı Rifat Özkan, İl Jandarma Garnizon Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kemaliye ilçesinde dün dinamitlerin imhası sırasında Uzman Çavuş Serdal Güneş şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

Şehit Cenaze Arabası Dinamit Uzman Çavuş Cenaze Namazı 

İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Mardin Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıMardin Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Fırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine GetirildiFırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine Getirildi
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı