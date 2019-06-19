Dilovası'nda zincirleme kaza... Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

-Kazaya karışan arabalardan görüntü

-Kazadan yara almadan kurtulanlardan görüntü

-Yolun açıklaması



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli TEM Otoyolu Dilovası rampasında 3 aracın karıştığı ve 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Dilovası kesimi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan 03 SG 289 plakalı minibüs, 34 RZ 3159 plakalı otomobil ve 49 AG 637 plakalı hafif ticari araç birbirine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar yol ortasında kaldı. 1 kişinin yaralandığı kazada yol tamamen trafiğe kapandı. Kapanan yolda ise uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kazada yaralan şahsı ambulansla Dilovası Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazaya karışan araçlardan yara almadan kurtulan diğer şahıslar ise olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan kaza nedeniyle kapanan yolda oluşan trafik havadan görüntülendi. Görüntülerde duran trafikte kalan araçların oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki kuyruk görünüyor. (GY-

