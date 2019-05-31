Dilovası gerçekten zehirliyor mu? Haberi

Kanser raporunu açıkladığı için hakkında soruşturma açılan Yardımcı Doç. Dr. Bülent Şık Perşembe günü hakim karşısına çıkıyor. Şık, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen, Kocaeli, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Antalya'daki kanser vakalarının endüstriyel çevre kirliliğiyle bağını ortaya koyan projenin sonuçlarını açıklamıştı. DW Türkçe ekibi olarak Dilovası'nı ziyaret ettik.
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