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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Dilimli Barajına yoğun ilgi Haberi

Dilimli Barajına yoğun ilgi Haberi

Genel görüntü

Hatıra Fotoğrafı Sonbahar 

-At üstünde olan vatandaştan görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Manzara önünde resim çeken vatandaşlardan görüntü
-Röportajlar

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce geçen yıl tamamlanan Dilimli Barajı, ilçe halkının uğrak mekanı oldu. Yüksekova- Esendere karayolu üzerinde bulunan ve 24 yıl önce yapımına başlanan Dilimli Barajındaki çalışmalar geçen yıl tamamlanmıştı. Yaklaşık 2.5 kilometre alan üzerinde kurulan ve geçtiğimiz yıl sonbahar aylarından itibaren su tutulmaya başlanan barajda, stres atmak isteyenlerin uğrak mekanı haline geldi. Yüksekova ilçe merkezi ve çevre köylerden her gün yüzlerce kişi baraj kenarında hatıra fotoğrafı çektirip, zaman geçiriyor. Dilimli Barajı kenarında ata binerek fotoğraf da çekildiğini ifade eden Cahit Yiğit; “Geçen yıl bitirilen Dilimli Barajındayız. Yıllarca Yüksekova halkı bu barajın bitirilmesini bekledi. Yüksekova ve çevre köyler ile Şemdinli için daha büyük bir sulama alanı kapsıyor. Geçen yıl tamamlanan barajda doluk oranı yüzde 100’e ulaşmıştır” dedi.
Yiğit, Ramazan ayı nedeniyle halkın zaman geçirmek için gösterdiğini ifade ederek, barajın hayırlı olmasını temenni etti. Öğretmen Daim Arslan ise, Ramazan ayı nedeniyle vatandaşların baraj kenarına gelerek zaman geçirdiğini ifade etti.
Arslan, “Çok güzel bir yer. Ben ilk defa geldim ve burayı beğendim. Bence Yüksekova için güzel bir hizmet olmuş” şeklinde konuştu.

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