Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Dilimiz Kimliğimizdir' konferansı - UŞAK

'Dilimiz Kimliğimizdir' konferansı - UŞAK

"Dilimiz Kimliğimizdir" konferansı - UŞAK - Salondan ve katılımcılardan görüntüler - Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin'in konuşmaları"Dilimiz Kimliğimizdir" konferansı - TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin: - "Türk dili ve kültürü Sibirya'dan, Orta Asya'dan, Mezopotamya'dan, Anadolu'dan, Kafkasya'dan Avrupa'nın her noktasına kadar dolaşmış, her yeri beslemiş. Nasıl bir ırmak dolaştığı yerden etkileniyorsa Türk dili ve kültürü de bütün dolaştığı coğrafyayı beslemiş ve beslenmiştir"UŞAK (AA) - Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Türk dili ve kültürünün pek çok coğrafyada etkilerinin gözlendiğini belirterek "Nasıl bir ırmak dolaştığı yerden etkileniyorsa Türk dili ve kültürü de bütün dolaştığı coğrafyayı beslemiş ve beslenmiştir." dedi.
Gülsevin, Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Paydaşları Akademisi (EPA) tarafından düzenlenen "Dilimiz Kimliğimizdir" konferansına konuşmacı olarak katıldı.
Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konferansta Türk dilinin tarihçesini anlatan Gülsevin, Türk dilinin yüzyıllarca geniş bir coğrafyada etkileşim içinde bulunduğunu aktardı. Gülsevin, bu etkileşimin doğal olarak diğer dilleri ve kültürleri zenginleştirdiğini belirtti.
Türklerin tarih sahnesinde var oldukları süre itibarıyla hep güçlü devletler kurduğunu ifade eden Gülsevin, "Türk kültür ve dili Avrasya'nın bir yerinden doğup bütün Avrasya'yı baştan başa dolaşan bir ırmağa benziyor. Nasıl bir ırmak gezdiği coğrafyayı besliyorsa ona şekil veriyorsa Türk dili ve kültürü de Sibirya'dan, Orta Asya'dan, Mezopotamya'dan, Anadolu'dan, Kafkasya'dan Avrupa'nın her noktasına kadar dolaşmış ve her yeri beslemiş. Nasıl bir ırmak dolaştığı yerden etkileniyorsa Türk dili ve kültürü de bütün dolaştığı coğrafyayı beslemiş ve beslenmiştir." dedi.
Türk dilinde değişik dillerden kelimeler aldığını, bu dillerden de Türkçe kelimeler bulunduğunu aktaran Gülsevin, etkileşimin yaşam var oldukça süreceğini ifade etti.
Dillerin milletlerin kimliklerini oluşturduğunu aktaran Gülsevin, "Türkçeye sahip çıkmalıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2017 yılını 'Türk Dili Yılı' ilan etti. 'Dilimiz, kimliğimiz' başlığıyla birçok faaliyet yapıldı. Biz bu faaliyetleri sürdürmeye çalışıyoruz." dedi.
Konferansın ardından Uşak Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Gülsevin'e çeşitli hediyeler verdi.

Konferans 

İlgili Foto Galeriler
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...
Cumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi SeliCumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi Seli
Tarihi açılıştan ilk karelerTarihi açılıştan ilk kareler
THY'nin yeni kabin kıyafetleri ilk kez görüntülendiTHY'nin yeni kabin kıyafetleri ilk kez görüntülendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı