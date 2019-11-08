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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Dilencinin üzerinden 2 bin 280 lira çıktı - SİVAS

Dilencinin üzerinden 2 bin 280 lira çıktı - SİVAS

- Yakalanan dilencinin üzerinden çıkan paralar - Paraların sayılması - Banka havale dekontları - Belediye memuru ile dilenci arasındaki geçen konuşma Sivas 'ta dilencinin üzerinden 2 bin 280 lira çıktıSİVAS (AA) - Sivas 'ta 73 yaşındaki dilencinin üzerinde 2 bin 280 lira bulundu. Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere karşı kentin en işlek noktalarında çalışma yaptı.Atatürk Caddesi'nde dilenen 73 yaşındaki Müfit D'nin üzerinden çıkan ve dilencilik yaparak temin ettiği belirlenen 2 bin 280 lira ile 3 dolara el konuldu.Müfit D'nin üzerinden yakın zamanda bankadan yapılan havale işlemlerine ait dekontlar da çıktı.Geceleri terminalde yattığını belirten Müfit D, ev aldığı için borcu olduğunu ve bu yüzden dilendiğini söyledi.

Kabahatler Kanunu'na göre hakkında işlem yapılan Müfit D, memleketine gönderilmek üzere terminale götürüldü.

Akalan Dolar Memur 

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