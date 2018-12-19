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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dilencinin üzerinden 2 bin 141 TL para çıktı

Dilencinin üzerinden 2 bin 141 TL para çıktı

Dilencilikten yakalanan şahısın konuşması

Dilenci Operasyonu Akalan Zabıta Kağıt Para 

-Paraların masanın üzerine sergilenmesi

( ADANA ) -- Banknotları Diyarbakır'da çalışarak kazandığını, madeni paraları ise dilenerek topladığını söyleyen dilenci zabıtayı kandıramadı ADANA

- Adana’da kent genelinde dilencilere yönelik yapılan çalışmada merkez otogarında izlemeye alınan bir dilencinin üzerinden 2 bin 141 TL para çıktı. Dilencinin paralarına el konulurken, dilenci cebindeki paraları Diyarbakır’da kazandığını iddia etti. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğüne bağlı motorize dilenci ekipleri merkez otogarında dilenci operasyonu düzenledi.
Operasyonda yakalanan bir dilencinin üzerinden 2 bin 141 TL para çıktı. Diyarbakır’da çalıştığını söyleyen dilenci, “Ben bu kağıt paraları Diyarbakır’da kazandım. Diğer bozuk paraları alın onları dilenerek kazandım, bir daha dilencilik yapmayacağım” dedi.
Bu savunmasıyla zabıtayı kandıramayan dilencinin bütün paralarına el konularak hakkında idari ceza uygulandı. (YSF-
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