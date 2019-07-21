Dilencilerin yer kavgası kamerada İzle

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( AĞRI -ÖZEL) AĞRI



- Ağrı'da yer yüzünden kavga eden dilencileri kimse ayıramadı. Ağrı'da Kurtuluş Caddesi'nde sabah saatlerinde 5-6 dilenci arasında yer kapma yüzünden tartışma çıktı. Kendisinin bulunduğu yerde başkasını isteyemeyen dilenci diğer şahısların oturduğu yerden kalkmasını istedi. Birbirlerine bağıran dilencilerin sesini duyan vatandaşlar araya girmek istedi. Dilencileri ayırmak isteyen vatandaşların çabası yetersiz kaldı. Dilencilerin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde tekme, tokatlarla kavga eden dilenciler birbirlerini yerde sürüklüyorlar. Çocuklarında karıştığı kavga, zabıtanın müdahalesi ile sonlandı.

