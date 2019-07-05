Dilencilerin topladıkları paralar ekmek arasında bulundu - NİĞDE
- Ekmek ve poğaça arasındaki paralardan detay - Arası açık ekmekten detay - Kağıt mendillerin içinden çıkan paralar - Çıkan paralardan detaylar - Zabıtaların dilencilere işlem yapması - Dilencilerden detay - Zabıtaların çanta ve poşetleri aramasından detay - Zabıtaların paraları saymasından detay - Zabıta amirliğinden detayDilencilerin topladıkları paralar ekmek arasında bulundu - Niğde ’de, zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencilerin, topladıkları paraları ekmek ve poğaçaların arasında sakladıkları belirlendiNİĞDE (AA) - Niğde 'de, zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencilerin, topladıkları paraları ekmek, poğaça ve mendil arasına gizledikleri ortaya çıktı. Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanlarında dilencilik yapan bir grubu takibe aldı.Başka şehirlerden gelen ve aralarında çocukların da bulunduğu dilenciler, yakalanarak zabıta amirliğine götürüldü. Üstlerinde para bulunamayan dilencilerin yanlarındaki poşetleri inceleyen ekipler, ekmek ve poğaçaların kesilerek aralarına paraların gizlendiğini ve mendil paketlerinin içine de para saklandığını tespit etti.Dilencilik yaptıkları gerekçesiyle 6 kişiye idari para cezası verildi, ekmek ve poğaçaların arasından çıkarılan paralara da el kondu.
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