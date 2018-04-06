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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Dilenci operasyonunda hareketli dakikalar

Dilenci operasyonunda hareketli dakikalar

Dilencilerin zabıta ekiplerinden kaçışı,

Muhabir Kaçış Zabıta Basın Mensupları 

-İha muhabirine saldırmaları,
-Röp.

( TOKAT -HD) TOKAT

- Tokat’ın Zile ilçesinde zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik düzenlenen denetlemede, dilenciler kendilerini görüntüleyen gazeteciye saldırdı. Zile Belediyesi Zabıta ekipleri Cuma gününü fırsat bilip ilçeye gelen dilencilere yönelik 9 Camii ve mahallelerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. 10 zabıta personelinin katıldığı denetlemede, şehir dışından gelen dilenciler haklarında işlem yapılarak şehir dışına gönderildi. Zabıta ekiplerini karşılarında gören dilenciler kaçarken, kendilerini çeken basın mensuplarına da saldırdılar. Bazı dilencilerin ilgili kurumlardan yardım almasına karşın dilencilik yaptıkları ortaya çıktı. Zile Belediyesi Zabıta Müdürü Metin Günfer ilçelerinde dilencilere müsaade etmeyeceklerini belirterek, “Zile Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak ekibimizle bugün şehrimizin 9 adet camisinde denetleme yaptık. Camilerimizde farklı şehirlerden gelip dilencilik yapan vatandaşlarımızı toplayarak gerekli cezayı işlemler uygulanmış olup, şehir dışına gönderdik. Çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

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