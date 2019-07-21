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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Dilenci kedi Tekir, doğacak yavruları için pankart açıp dileniyor İzle

Dilenci kedi Tekir, doğacak yavruları için pankart açıp dileniyor İzle

-KEDİNİN ÖNÜNDE PANKARTLA SOKAKTA DİLENMESİNDEN GÖRÜNTÜ

( BURSA - ÖZEL) BURSA

Sokak Kedisi 


- Bursa'da bir sokak kedisi, doğacak yavrularına mama alınması için hazırlanan parkartın başında dilencilik yapıyor. Vatandaşlar, sokak kedisine sahip çıkarak Tekir adını taktı. Vatandaşlar, gebe olan Tekir'e mama alabilmek için farklı bir yola başvurdu. Kediyi sokakta oturmaya alıştırıp, önüne, "Sağır ve dilsizim. Yavrularım olacak, çalışamıyorum" yazılı parkart koydular. Kedi ise saatlerce gelen geçenden rahatsız olmadan bu pankartın başında oturarak, yavrularına mama alabilmek için yardım bekliyor. Kedinin dilendiğini gören bazı vatandaşlar meraklı gözlerle izlerken, bazıları da para yardımında bulunuyor.
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