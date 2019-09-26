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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dilek Sabancı Parkı hizmete açıldı

Dilek Sabancı Parkı hizmete açıldı

Parkın açılış töreni

Açılış Töreni Bild Gesi Kaldırımlar Engelli Vatandaş 

-Kurdele kesimi
-Röportajlar
-Parkın içerisi
-Vatandaşların parkta gezmesi

( İSTANBUL )- Engelsiz park yüzlerce engelli vatandaşın yüzünü güldürdü İSTANBUL

- Beşiktaş Belediyesi tarafından yenilenen. Açılışta Down Sendromu Derneği’nin Dans 1 Grubu gösterileri büyük beğeni topladı. Çocuklarını izleyen aileler ise duygu dolu anlar yaşadı. Dilek Sabancı adına açılan engelsiz park yüzlerce engelli vatandaşın yüzünü güldürdü. Parkın açılışı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Dilek Sabancı tarafından törenle gerçekleştirildi.
Beşiktaş ilçesi erişebilir bir kent haline geleceğini vurgulayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Çok mutluyuz, buranın park olması ve park olarak kalması bizim için çok önemli. 2002 yılında buranın yapımına başlanmış,bugün birkaç değişikliler yapılarak tekrardan açıyoruz. Bu şansı bize veren Sabancı ailesine çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’de ve İstanbul’da tek olan engellilerin hiçbir desteğe ve yardıma ihtiyaç duymadan erişebildiği bir park burası. Diğer illere ve ilçelere örnek olmasını istiyoruz. Beşiktaş ilçesi erişebilir bir kent haline gelecek” dedi.
“Beşiktaş İlçesi buna bir örnek olur” Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dilek Sabancı ise, “Bu bir başlangıç, engellilerin kullanabileceği bir park yaptık. Allah nasip etti. Güler Sabancı’nın da manevi destekleriyle bu parkı açtık. Bir ilçede bile olsa örnek olarak yaşlılara, hamilelere ve engellilere dönük alt yapı çalışmaları çok önemli. Sadece bina yapmak değil, bu tür şeylere de dikkat etmek lazım. İnsanlar geçişlerde rahat ediyorlar mı etmiyorlar mı? Bu medeniyet göstergesidir. Beşiktaş İlçesi buna bir örnek olur. İstanbul’da bu tür kaldırımlar giderek engelsiz hale gelir” ifadelerinde bulundu.
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